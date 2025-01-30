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Закон, порядок, государство

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В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники УНК ГУ МВД России по г.

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