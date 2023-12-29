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Эксперт рассказал, что не надо надевать в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс

 29 декабря 2023Редакция «Тонкостей» Эрик Гутье, работающий охранником в Администрации транспортной безопасности США, рассказал изданию Travel + Leisure, как не надо одеваться, чтобы не опоздать на рейс и не задержать других пассажиров.

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