В этой подборке нет общей сюжетной линии, зато хватает забавных ситуаций и неожиданных поворотов. Здесь собраны мемы на разные темы, чтобы вы могли немного отвлечься.
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