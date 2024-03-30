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Все о спецоперации на 29 марта: что известно о мобилизации на Украине, обратная сторона устава НАТО и признание Сырского о положении ВСУ

Военнослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса© РИА Новости / Станислав Красильников Вчера 2,6K прочитали Российские Вооружённые Силы нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ.

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