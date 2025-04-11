Дима Билан назвал скрепой рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Победитель Евровидения-2008 Дима Билан в интервью "Спорт-Экспрессу" восхитился нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, который установил рекорд по числу заброшенных шайб в истории.
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