Список предателей - 26 пунктов: каких артистов требуют запретить в России

"Фонтанка" сообщила о том, что у редакции якобы оказался список запрещённых в России исполнителей. Согласно изданию, список распространяется среди организаторов мероприятий и продюссеров - нежелательных исполнителей включать в программу нельзя.
"Фонтанка" сообщила о том, что у редакции якобы оказался список запрещённых в России исполнителей. Согласно изданию, список распространяется среди организаторов мероприятий и продюссеров - нежелательных исполнителей включать в программу нельзя.
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