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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел геймплей нового шутера с графикой на Unreal Engine 5, который стал самой жела...

Вышел геймплей нового шутера с графикой на Unreal Engine 5, который стал самой жела...

Вышел геймплей нового шутера с графикой на Unreal Engine 5, который стал самой желанной игрой в Steam за этот месяцNexon показала 19 минут нового геймплея предстоящего шутера от третьего лица The First Descendant, который базируется на движке Unreal Engine 5 и будет распространяться бесплатно на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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