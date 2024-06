Вышел геймплей нового шутера с графикой на Unreal Engine 5, который стал самой жела...

Вышел геймплей нового шутера с графикой на Unreal Engine 5, который стал самой желанной игрой в Steam за этот месяцNexon показала 19 минут нового геймплея предстоящего шутера от третьего лица The First Descendant, который базируется на движке Unreal Engine 5 и будет распространяться бесплатно на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.