© Telegram-канал Авто БлэтгородВ Белгородской области грузовик взорвался во время заправки. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».
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