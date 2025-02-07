Власти Барнаула попросили УК проявить активность при уборке снега во дворах и с крыш

Управляющим организациям необходимо сделать всю работу до наступления морозов В Барнауле управляющим организациям необходимо провести активную работу по уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов до наступления морозов, сообщает мэрия.
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