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Стерлинг – о поединках блогеров: «Не могу поверить, что вы все за это заплатили»

«Не могу поверить, что вы все за это заплатили», – написал в соцсетях боец UFC Алджамейн Стерлинг. Напомним, что в Манчестере состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой в первом тяжелом весе между блогером KSI и Томми Фьюри.

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