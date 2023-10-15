Стерлинг – о поединках блогеров: «Не могу поверить, что вы все за это заплатили»

«Не могу поверить, что вы все за это заплатили», – написал в соцсетях боец UFC Алджамейн Стерлинг. Напомним, что в Манчестере состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой в первом тяжелом весе между блогером KSI и Томми Фьюри.