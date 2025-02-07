AMD: рост продаж чипов для дата-центров не оправдал ожиданий инвесторов

AMD: рост продаж чипов для дата-центров не оправдал ожиданий инвесторовAdvanced Micro Devices (AMD) — крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.
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