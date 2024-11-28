Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Байден принуждает Зеленского к смирению

Байден принуждает Зеленского к смирению

  В Вашингтоне таки официально признали, что разрешили Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям в глубине территории РФ.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все правильно рассчитали в ЦРУ, психологию президента Путина изучили за эти годы прекрасно. Путин человеколюбивый и добрый. Он не будет бить по американским базам, так как там погибнут невинные люди, а по России можно. Наш народ потерпит, как всегда. Мы привыкли терпеть, а они нет. А может и &quot;орешники&quot; закончились.
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17 час.
людмила михайлик
Политика пока не ясна, будем воевать как есть и давая ответку на бомбардировки и́ гибель наших воинов и людей
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16 час.
Александр Рус
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16 час.

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