Байден принуждает Зеленского к смирению

ЛК

Любовь Кузьмина

Все правильно рассчитали в ЦРУ, психологию президента Путина изучили за эти годы прекрасно. Путин человеколюбивый и добрый. Он не будет бить по американским базам, так как там погибнут невинные люди, а по России можно. Наш народ потерпит, как всегда. Мы привыкли терпеть, а они нет. А может и "орешники" закончились.