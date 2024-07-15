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В ВСС состоялся семинар по теме взаимодействия страховых организаций со Службой финансового уполномоченного

В ВСС состоялся семинар по теме взаимодействия страховых организаций со Службой финансового уполномоченного

11 июля 2024г. ВСС при содействии Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО «СОДФУ»), провел ставший уже традиционным ежегодный семинар для сотрудников страховых компаний по теме: «Практика взаимодействия страховых организаций со Службой финансового уполномоченного».

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