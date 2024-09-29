Путин поучаствует в мероприятиях к годовщине воссоединения с РФ четырех регионов

Президент Владимир Путин на следующей неделе поучаствует в мероприятиях к годовщине воссоединения с Российской Федерацией четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — которое будет отмечаться 30 сентября.
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