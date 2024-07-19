«Понял, что долго не протяну». Дезертировавшие из ВСУ солдаты массово бегут за границу: что они рассказали

Солдаты ВСУ массово дезертируют и пытаются сбежать за границу, сообщили украинские СМИ. Что рассказали военные, какие подробности об этом известны? Что рассказали дезертиры Украинское издание «Страна» побеседовало с военными, которые рассказали о случаях дезертирства из ВСУ.
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