«Понял, что долго не протяну». Дезертировавшие из ВСУ солдаты массово бегут за границу: что они рассказали

Солдаты ВСУ массово дезертируют и пытаются сбежать за границу, сообщили украинские СМИ. Что рассказали военные, какие подробности об этом известны? Что рассказали дезертиры Украинское издание «Страна» побеседовало с военными, которые рассказали о случаях дезертирства из ВСУ.