МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США и ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян внимательно оценивать риски, связанные с поездками в Соединенные Штаты и их страны-союзники из-за вероятности задержания.
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