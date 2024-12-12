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МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США и ЕС

МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США и ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала россиян внимательно оценивать риски, связанные с поездками в Соединенные Штаты и их страны-союзники из-за вероятности задержания.

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