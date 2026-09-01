Мигрантов больше не пустят "на волю"? Россия готовит жёсткий разворот с 2027 года

Царьград Фото: коллаж Царьграда Депутаты предложили ужесточить условия работы мигрантов в России.
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Можно привлекать гастарбайтеров( временных рабочих) из Бирмы
Ну есть же практика в этом деле У республики Беларусь, Китая, Эмиратов. Ну почему в нашей госдуре сидят тупоголовые депутаты? Какие нахрен семьи должны привозит мигранты? Отработал контракт, езжай домой. Ответ очевиден, строительному лоби в госдуре полное раздолье. Всё покупается и продаётся. Как работают депутаты. видно на примере о законе про беспризорных животных, детей загрызают, а они всё трепотнёй занимаются.
Направление правильное - уход от системы выдачи патентов на трудовую деятельность мигрантам к оргнабору.
Будет закон, далее следует проработать саму реализацию с учётом того, что написано. Есть ещё масса вопросов.
Например - подача заявки на привлечение трудовых мигрантов. Как определить их количество и соотнести с наличием трудовых ресурсов на месте?
И не сам работодатель должен заниматься вопросами с оргнабором (вплоть до отъезда приглашённых) - для этого должны быть созданы компании с представительством в странах их отправки.
Большое сомнение,что так будет.
Мигранты Россию даже спрашивать не будут. Они здесь хозяева. У них есть свои землячества, которые ( в отличии от нашей Госдумы) проблемы своих мигрантов решают на раз-два. Им только осталось своего президента выбрать, и они могут жить в России так, как они хотят, а не как им Госдума скажет. Точка поворота давно пройдена, плевали они на нас вообще и на Госдуму в частности)))
Предложения, это ещё не законы! Пройдут выборы и всё забудется! Им с полумиллионной зарплатой и персональными авто не интересно, как народ живет!
Не надо ждать 27 -года , а немедленно выдворять всех прибывших и тем более получивших паспорта . Надо быть совсем слепым , чтобы не видеть в чём дело .
А зачем они все нам эти Кавказцы наглые и Азиаты , страна до 1990 года работала без них и все было просто шикарно Толку от них ноль они только могут торговать , где можно на нас нажиться Домой домой домой пусть в своих странах творят беспредел