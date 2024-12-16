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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками МВД России пресечен оборот сотен тысяч «серых» сим-карт

Сотрудниками МВД России пресечен оборот сотен тысяч «серых» сим-карт

«Следователями Следственного департамента МВД России расследуется уголовное дело по фактам совершения хищений денежных средств граждан с использованием модифицированных устройств сотовой связи – сим-боксов.

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