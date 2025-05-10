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Майкл Портер: «Это уже третья игра в этом плей-офф, которую мы бы не выиграли без Аарона Гордона в клатче»

«Наверное, ему ангелы помогают, не иначе. Но я так им горжусь, так за него рад. Эй Джи снова забил ключевой трехочковый и отправил нас в овертайм.

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