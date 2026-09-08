Мы предупреждали

Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия мира хуже, чем были ранее, потребовав закрепления в Конституции потери территорий, утверждает нардеп Рады Анна Скороход.
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