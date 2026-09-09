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Царьград

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Олейник предсказал протесты в Киеве из-за зимних проблем с отоплением

Олейник предсказал протесты в Киеве из-за зимних проблем с отоплением

Экс-депутат Владимир Олейник предрек возможные протесты в Киеве зимой в случае проблем с отоплением. Он также допустил перенос части госучреждений в западные регионы.

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