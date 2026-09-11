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Регионы России

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Сати Казанова рассказала о пути к браку и внутреннем исцелении

Сати Казанова рассказала о пути к браку и внутреннем исцелении

Известная певица Сати Казанова, исполняющая хит «До рассвета», поделилась подробностями о личной жизни и пути к браку с итальянцем Стефано Тиоццо.

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