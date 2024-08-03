На ранних сроках беременности субклинический гипотиреоз может привести к развитию манифестного гипотиреоза, который характеризуется более тяжёлым течением

Новое исследование, опубликованное в рецензируемом медицинском журнале Thyroid, выявило связь между субклиническим гипотиреозом, диагностированным до 21 недели беременности, и повышенным риском развития явного гипотиреоза или необходимости заместительной терапии щитовидной железы в течение 5 лет после родов.