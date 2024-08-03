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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

На ранних сроках беременности субклинический гипотиреоз может привести к развитию манифестного гипотиреоза, который характеризуется более тяжёлым течением

Новое исследование, опубликованное в рецензируемом медицинском журнале Thyroid, выявило связь между субклиническим гипотиреозом, диагностированным до 21 недели беременности, и повышенным риском развития явного гипотиреоза или необходимости заместительной терапии щитовидной железы в течение 5 лет после родов.

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