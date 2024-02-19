Товарищеские матчи. «Динамо» дважды сыграет с «Крыльями Советов», «Сочи» против «Нефтчи» Фергана

Товарищеские матчи «Динамо» – «Крылья Советов» – 11:00 «Сочи» Россия – «Нефтчи» Фергана Узбекистан – 11:00 «Балтика» – «Ротор» – 14:00 «Сочи» – «Тюмень» – 15:00 «Динамо» – «Крылья Советов» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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