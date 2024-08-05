Муравский: «Мы на грани того, что Конституция потеряет свою ценность»

Бывший вице-премьер и министр экономики Республики Молдова Александр Муравский раскритиковал нынешнюю роль Конституционного суда, подчеркнув, что до 2014 года он функционировал в соответствии с конституционными положениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии