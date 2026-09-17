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Jony стал Массимо Торричелли: зачем певец сменил имя и фамилию в паспорте

Jony стал Массимо Торричелли: зачем певец сменил имя и фамилию в паспорте

Jony сменил имя в паспорте на Массимо Торричелли Российский исполнитель Jony опубликовал скан заграничного паспорта, в котором вместо Джахида Афраила указаны новые данные — Массимо Торричелли.

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