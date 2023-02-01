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«Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики». Это рекордная покупка в истории Англии

Полузащитник Энцо Фернандес перешел в «Челси». Информация о трансфере появилась на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии.

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