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«Атлетико» — «Реал» — 2:1. Видеообзор матча Ла Лиги

«Атлетико» — «Реал» — 2:1. Видеообзор матча Ла Лиги

В воскресенье, 20 сентября, состоялся матч 7-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Реал».В воскресенье, 20 сентября, состоялся матч 7-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Реал».

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