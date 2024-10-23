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"Страшный макаронный монстр": Учительница надела дуршлаг на голову и оказалась пастафарианкой из Химок

"Страшный макаронный монстр": Учительница надела дуршлаг на голову и оказалась пастафарианкой из Химок

Alexander Legky, Александр Легки/Global Look Press/Globallookpress Учительница из Химок удивила школьников, появившись на работе с дуршлагом на голове.

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Комментарии
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Владимир Аверков
Думаю,учитель просто троллила никабистов-хиджабистов...налицо юмор по поводу псевдорелигиозгых дебилов...
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7 час.
Анатолий ashkourin
Нынче в психушке просто скучно жить...
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6 час.
Егор П
вообще то,  &quot;ЛЕТАЮЩЕГО макаронного монстра&quot;. походу статья - вброс.
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1 час.

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