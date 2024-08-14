Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Перин
    Уж не вам, коллективному пидоросоюзу, говорить про налоги. И про коллектив с принудиловкой. Вы там с рыла сколько на ...Короткий спич огр...
  • Ингерман Ланская
    для экс-совков принудиловка - суть существования, привычно... в совдепии налог был от 15% до 22% с рыла и ничё - терпелиКороткий спич огр...
  • Алексей Перин
    О....коллективное дерьмо опять вылезло....а шо у вас там платить больше стали? Чей то цельную неделю вашего сборища в...Короткий спич огр...

Ответ писакам, обвиняющим белорусского Батьку в отводе войск от украинской границы и последующей атаке ВСУ Курской области

Ответ писакам, обвиняющим белорусского Батьку в отводе войск от украинской границы и последующей атаке ВСУ Курской области

В последнюю неделю ряд писак  и безмозглых псевдо -"экспертов" в  России  начали вбрасывать в Интернет  безграмотные  непрофессиональные статейки с домыслами  на  тему- дескать, из -за того что президент Беларуси отвел свои войска от белорусско-украинской границы, освободившиеся резервы ВСУ бросились атаковать Курскую область, обвиняя при этом Батьку чуть ли не в предательстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
АмбросимоваФиллер Галя
Настолько громко Белоруссия рекламировала свой отвод войск от границы с Украиной по двусторонней с украми договорённости накануне вторжения в Курскую область, что только идиоту могла прийти в голову иная мысль!
Ответить
10 час.
Руслан Техажев
Ну да, как получить преференции от дружбы с Россией Белоруссия и ОДКБ тут как тут.А как по настоящему воевать с фашистским миром- все в стороне! Стоят. Смотрят. Вот это дружба!
Ответить
10 час.
Кошмар
Нах иди, оскотинившийся укрожопый пидар. У меня таких друзей нет. И не набивайся,
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх