Ответ писакам, обвиняющим белорусского Батьку в отводе войск от украинской границы и последующей атаке ВСУ Курской области

В последнюю неделю ряд писак и безмозглых псевдо -"экспертов" в России начали вбрасывать в Интернет безграмотные непрофессиональные статейки с домыслами на тему- дескать, из -за того что президент Беларуси отвел свои войска от белорусско-украинской границы, освободившиеся резервы ВСУ бросились атаковать Курскую область, обвиняя при этом Батьку чуть ли не в предательстве.