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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«СиндЕкат» зарубится с Krap Team x «Впорядке» в 6-м туре МФЛ

6-й тур Winline Медиалиги 25 мая, воскресенье «СиндЕкат» – Krap Team x «Впорядке» – 0:0 (первый тайм) Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

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