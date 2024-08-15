КИЕВ, 15 августа, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что если операция ВСУ провалится в Курской области, то главарю киевского режима Владимиру Зеленскому будет сложно противостоять России.
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