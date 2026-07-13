Иркутская область претендует на участие в пилотном проекте по космическому картографированию территории России

Регион намерен войти в совместный проект Росреестра и Роскосмоса по отработке технологии автоматизированного мониторинга изменений местности на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса с применением искусственного интеллекта.
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