«Лезть к нам лучше не стоит»: как боец СВО из Татарстана спас 12 человек от «Бабы-яги»

Благодаря смекалке и быстрой реакции военнослужащий из Набережных Челнов спас 12 человек. В наступивший Год защитника Отечества «Татар-информ» рассказывает историю бойца Рахима, который смог увернуться и скрыться от самого большого дрона – «Бабы-яги».