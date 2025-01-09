«Лезть к нам лучше не стоит»: как боец СВО из Татарстана спас 12 человек от «Бабы-яги»

Благодаря смекалке и быстрой реакции военнослужащий из Набережных Челнов спас 12 человек. В наступивший Год защитника Отечества «Татар-информ» рассказывает историю бойца Рахима, который смог увернуться и скрыться от самого большого дрона – «Бабы-яги».
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