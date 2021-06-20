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Друиды обвинили Бориса Джонсона в использовании черной магии

Друиды обвинили Бориса Джонсона в использовании черной магии

Globallookpress Лидер британских друидов Уолли Дин считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использует черную магию, чтобы поддерживать введенный из-за COVID-19 локдаун и сорвать празднование летнего солнцестояния в Стоунхендже.

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