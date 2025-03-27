ChatGPT обвинили в работе на Кремль. Норвежские журналисты разругались с искусственным интеллектом

Журналисты норвежского издания NRK обвинили искусственный интеллект ChatGPT в работе на Кремль, заподозрив, что искусственный интеллект является инструментом масштабной операции влияния России, которая навязывает свою идеологию через чат-ботов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии