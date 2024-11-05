Эндокринолог Островская перечислила продукты, которые нужны в осеннем рационе

В списке клюква и хурма С наступлением осени отказываться от разнообразия свежих фруктов и ягод не стоит, сказала в интервью RT Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC).
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