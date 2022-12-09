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Роналду после ЧМ-2022 прилетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром». Он знает, что его будущее – в саудовском футболе (Хосе Феликс)

Роналду после ЧМ-2022 прилетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром». Он знает, что его будущее – в саудовском футболе (Хосе Феликс)

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Журналист Marca Хосе Феликс в интервью Goal.

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