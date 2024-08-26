В сети придумывают мемы о задержании Павла Дурова в Париже

Арест Павла Дурова в Париже стал главной новостью минувших выходных. 39-летнего основателя Telegram подозревают в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством, наркоторговлей и детской порнографией, — из-за отказа Telegram сотрудничать с правоохранительными органами и модерировать контент.