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В сети придумывают мемы о задержании Павла Дурова в Париже

В сети придумывают мемы о задержании Павла Дурова в Париже

Арест Павла Дурова в Париже стал главной новостью минувших выходных. 39-летнего основателя Telegram подозревают в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством, наркоторговлей и детской порнографией, — из-за отказа Telegram сотрудничать с правоохранительными органами и модерировать контент.

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