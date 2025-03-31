Сегодня без электричества окажутся жители Астрахани и Осыпного Бугра

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00. В пондельник, 31 марта, плановые отключения электричества коснутся Трусовского и Заболдинского района РЭС Астрахани и села Осыпной Бугор Приволжского района: Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 11 часов.
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