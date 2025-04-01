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Царьград

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Израильские ВВС успешно перехватили ракету над югом страны

Израильские ВВС успешно перехватили ракету над югом страны

Экстремисты из сектора Газа запустили ракету по Израилю, но она была перехвачена израильскими ВВС. Воздушная тревога была объявлена в Сдероте и соседних населенных пунктах Ибим и Ор-ха-Нер на юге Израиля.

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