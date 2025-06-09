В Красноярском крае полицейские и общественники напомнили детям о безопасном поведении на дорогах

По инициативе председателя Общественного совета при ОМВД России по Туруханскому району Валерия Конищева в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские провели занятие с учащимися летней оздоровительной площадки в ЦДТ «Аист».
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