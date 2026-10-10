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Вечерний Новосибирск

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Названы основные причины нашествия медведей в Новосибирской области

Названы основные причины нашествия медведей в Новосибирской области

Как сообщил начальник управления по охране животного мира регионального минприроды Семён Доплер в эфире «Вести Новосибирск», ни одного нападения в текущем году на человека не зафиксировано — все выходы зверей были своевременно пресечены.

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