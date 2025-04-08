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Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил живую силу и гаубицу ВСУ на северском направлении

Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил живую силу и гаубицу ВСУ на северском направлении

Расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожил гаубицу Д-30 и блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Григоровка на северском направлении специальной военной операции.

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