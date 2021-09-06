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Венеция, день третий: "Рука Бога" и "Официальный конкурс"

Венеция, день третий: "Рука Бога" и "Официальный конкурс"

«Рука Бога» (È stata la mano di Dio)Неаполь 80-х. Молодой парнишка Фабьетто (Филиппо Скотти) проводит жаркое лето в кругу своей семьи: вечно ссорящихся родителей (Тереза Сапонанджело и Тони Сервилло), неуемного старшего брата (Марлон Жубер), не оставляющего мечты стать актером, тети Патриции (Луиза Раньери), от которой Фабио без ума (она — большегрудая красотка с грустной улыбкой), и других взбалмошных родственников, грустных, веселых, но счастливых в одном — в бесконечной неподдельной любви друг к другу.

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