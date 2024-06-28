В Белореченкске открыли Доску почёта «Успешный молодой человек»

В молодёжно-спортивном центре Белореченска торжественно открыли молодежную Доску почёта «Успешный молодой человек», украшенной 24 фотографиями самых ярких и целеустремленных представителей молодежи Белореченского района.
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