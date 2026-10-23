В 2026 году вкладчики стали активно забирать деньги из банков и пользоваться наличными. На фоне атак на цифровую инфраструктуру, перебоев с интернетом, обсуждения цифрового рубля и слухов о заморозке вкладов люди всё чаще задумываются: не лишатся ли они доступа к своим деньгам, если банковские сервисы перестанут работать.