Совет Федерации поддержал заявление российского парламента о приостановке участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ
Комментарии
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Eduard
Мы не в Европе,намтам делать нечего.И Африка тоже не в ПАСЕ,они не Европа,так что нам делать там нечего,это балабольня!
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20 час.
Eduard
И Украине там не место,Украина это где боинг с гражданами Европы сбили!
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20 час.
Eduard
ПАСЕ очередная балабольня!
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20 час.
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