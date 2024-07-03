Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Выстрел? Может все таки снаряд?Ростех: в Индии о...
  • Evgeni Velesik
    Таки у нас нормальные люди отбрасывают эту шелуху и имеют два аппарата, один для некоторых операций, второй звонилка ...Daily Mail: амери...
  • zhanna simonova
    Экономические проекты только с 3 странами : КНДР,ИРАН,УЗБЕКИСТАН принесут прибыль Рассии-не распыляйтесь понапрасну.Лавров: России, К...

Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ

Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ

Совет Федерации поддержал заявление российского парламента о приостановке участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мы не в Европе,намтам делать нечего.И Африка тоже не в ПАСЕ,они не Европа,так что нам делать там нечего,это балабольня!
Ответить
20 час.
Eduard
И Украине там не место,Украина это где боинг с гражданами Европы сбили!
Ответить
20 час.
Eduard
ПАСЕ очередная балабольня!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх