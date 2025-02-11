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Царьград

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В Пермском крае из-за аномально тёплой погоды лёд тронется раньше

В Пермском крае из-за аномально тёплой погоды лёд тронется раньше

В регионе готовятся к последствиям раннего ледохода.В Пермском крае из-за резкого потепления реки и водоёмы освобождаются от ледяного покрова раньше обычного.

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