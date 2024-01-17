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Турецкие банки отказываются от работы с Россией из-за давления США

Турецкие банки отказываются от работы с Россией из-за давления США

Турецкие банки отказываются работать с российскими из-за давления со стороны США. Как уточняет «Коммерсантъ», ситуация начала осложняться еще летом и резко обострилась в декабре прошлого года после указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях.

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